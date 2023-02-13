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В небе над США и Канадой сбиты неопознанные объекты : что важно знать

11:33
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Обломки одного из аппаратов пытаются достать со дна озера Гурон.

Китай, Россия или космические пришельцы? Именно так звучат в американской прессе основные версии происходящего. В воздушное пространство США один за другим слетаются неопознанные объекты. И если первый в Вашингтоне уверенно называли китайским аэростатом, то про остальные говорят более осторожно.

Над канадской частью озера Гурон американскими ВВС сбит уже четвертый за последние две недели объект. Перед этим нечто было уничтожено над Аляской и еще – над канадским Юконом. Но что это было, никто не знает.

"Мы оцениваем уровень каждой потенциальной угрозы со стороны объектов, которые приближаются к Северной Америке, и предпринимаем попытки идентифицировать их. Я не в состоянии объяснить, за счет чего эти объекты держались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я не исключаю никаких версий", - заявил Глен Ванхерк, командующий Северным командованием Вооруженных сил США и Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки.

Именно так он ответил на вопрос о возможности внеземного происхождения загадочных объектов. В прессе сообщают: как минимум последний из них имел не круглую, а восьмиугольную форму. В соцсетях уже выкладывают мемы на тему "Пентагон против октагона". По мнению премьер-министра Канады, НЛО якобы представлял угрозу. Но с официальными заявлениями и подробностями ни в Вашингтоне, ни в Оттаве не спешат. Военные ищут обломки. И можно не сомневаться, что их изучение будет тщательно засекречено.

А пока политики пытаются переключить фокус внимания на козни Пекина или Москвы, общественность задаётся вопросом: что не так с хвалёной американской системой ПВО? И как при всех новейших технологиях можно не идентифицировать объект размером с грузовик? Наконец, если это пришельцы, то почему они летят в США?

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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