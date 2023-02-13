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ВС России теснят подразделения ВСУ на запад

11:47
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Российские бойцы сломили сопротивление и продвинулись в глубь обороны на несколько километров

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли ДНР, ранен один человек. А в Херсонской области обстрелу подвергся город Алёшки. Зафиксирован прилет 12 снарядов.

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Наша армия теснит украинские подразделения на запад. За несколько дней на одном из направлений удалось продвинуться на два километра. Пехоту поддерживают танки. Контроль обстановки и целеуказание осуществляют беспилотники.

Разведка обнаружила в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Задачу уничтожить его поставили десантно-штурмовому подразделению при поддержке бронегруппы. Подавив сопротивление боевиков шквальным огнем, наши десантники заняли позиции неприятеля. Захвачено большое количество трофейного оружия. Еще один арсенал сотрудники полиции обнаружили в окрестностях села Терпение Запорожской области. В тайнике под укрытием из спиленных деревьев находились гранатомет, противотанковые мины, патроны и тротиловые шашки. После изучения схрон уничтожен.

На той части территории Запорожской области, которую пока еще контролируют боевики, наши военные уничтожили их опорный пункт, располагавшийся в здании. Разведку вели с беспилотника, а снаряды точно в цель отправил расчет ПТРК "Фагот".

Кроме того, на запорожском направлении бьет по позициям ВСУ ПТРК "Корнет". Дальность - до пяти с половиной километров, точность высочайшая. Военнослужащие расчета говорят: при необходимости попасть можно буквально в форточку.

Точно в цель наносят удары и наши вертолетчики. Экипажи Ка-52 вылетают на задания круглосуточно. А во время недолгого отдыха читают письма, которые им пишут родные и совсем незнакомые люди. Особенно трогательно, признаются пилоты, читать детские послания.

"Хочется выразить огромную благодарность нашим детям, которые поддерживают нас в нелегком деле, присылают нам письма. Особенное спасибо хочется сказать девочке Лилии из Саратовской области, которая в конце прошлого года прислала письмо. Письмо было очень теплым. И там были такие строки: мне бы хотелось, чтобы вы мне ответили", - рассказал Дмитрий, командир экипажа Ка-52.

К сожалению, на конверте не оказалось обратного адреса, поэтому летчики очень надеются, что Лилия увидит этот репортаж.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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