ВС России теснят подразделения ВСУ на запад

Российские бойцы сломили сопротивление и продвинулись в глубь обороны на несколько километров

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли ДНР, ранен один человек. А в Херсонской области обстрелу подвергся город Алёшки. Зафиксирован прилет 12 снарядов.

Наша армия теснит украинские подразделения на запад. За несколько дней на одном из направлений удалось продвинуться на два километра. Пехоту поддерживают танки. Контроль обстановки и целеуказание осуществляют беспилотники.

Разведка обнаружила в лесном массиве опорный пункт ВСУ. Задачу уничтожить его поставили десантно-штурмовому подразделению при поддержке бронегруппы. Подавив сопротивление боевиков шквальным огнем, наши десантники заняли позиции неприятеля. Захвачено большое количество трофейного оружия. Еще один арсенал сотрудники полиции обнаружили в окрестностях села Терпение Запорожской области. В тайнике под укрытием из спиленных деревьев находились гранатомет, противотанковые мины, патроны и тротиловые шашки. После изучения схрон уничтожен.

На той части территории Запорожской области, которую пока еще контролируют боевики, наши военные уничтожили их опорный пункт, располагавшийся в здании. Разведку вели с беспилотника, а снаряды точно в цель отправил расчет ПТРК "Фагот".

Кроме того, на запорожском направлении бьет по позициям ВСУ ПТРК "Корнет". Дальность - до пяти с половиной километров, точность высочайшая. Военнослужащие расчета говорят: при необходимости попасть можно буквально в форточку.

Точно в цель наносят удары и наши вертолетчики. Экипажи Ка-52 вылетают на задания круглосуточно. А во время недолгого отдыха читают письма, которые им пишут родные и совсем незнакомые люди. Особенно трогательно, признаются пилоты, читать детские послания.

"Хочется выразить огромную благодарность нашим детям, которые поддерживают нас в нелегком деле, присылают нам письма. Особенное спасибо хочется сказать девочке Лилии из Саратовской области, которая в конце прошлого года прислала письмо. Письмо было очень теплым. И там были такие строки: мне бы хотелось, чтобы вы мне ответили", - рассказал Дмитрий, командир экипажа Ка-52.

К сожалению, на конверте не оказалось обратного адреса, поэтому летчики очень надеются, что Лилия увидит этот репортаж.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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