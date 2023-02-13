ЕС готовится усилить санкционное давление на Россию. Главное

Стало известно, что войдет в 10-й пакет рестрикций

Грузовое судно Arc Integrity встречают в немецком порту Бремерхафен. На борту - 60 БМП Bradley. Из Германии по железной дороге американские боевые машины сначала привезут в Польшу. Оттуда - на Украину. Обучение экипажей проходило в ФРГ. Инструкторы готовили курсантов на скорую руку – вместо месяцев подготовки всего несколько недель. А в Киеве анонсируют новые поставки вооружения.

"23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут великие события. Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью нет конкретики. В этом смысле Киев похож на ребенка, которому старшие пообещали сюрприз, но не сказали какой. Издание Newsweek пишет, что поставки истребителей F-16, которые просил у Запада президент Зеленский во время европейского турне, маловероятны. Украинских летчиков нужно долго готовить. К тому же Польша сомневается, разумно ли делать такой шаг.

Издание Politico выяснило, что в новом пакете санкций Брюссель намерен запретить экспорт из ЕС в Россию грузовиков и строительной техники. Также в стоп-листе могут оказаться каучук и битум, которые Европа покупает у Москвы.

Обозреватель издания Myśl Polska, впрочем, приходит к выводу - старые и новые санкции бесполезны: "На Россию Запад двинулся с рекордным количеством ударов, запретов, блокады целых отраслей. Атакуя впервые такую крупную экономику, он ввел 11 тысяч новых санкций. Это намного больше, чем было наложено на все другие страны мира вместе взятые. Такой залп должен смести с лица земли любую страну. Однако нет, Россия выдержала удар. Как говорят наши соседи, побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто дольше выдержит".

Одновременно в Германии набирает обороты петиция с требованием делать ставку на дипломатическое урегулирование украинского конфликта, а не на поставки оружия. Манифест в поддержку мира поддержали ученые, актеры, журналисты. В общей сложности документ набрал больше 330 тысяч подписей.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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