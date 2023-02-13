Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах 2023 года

Реализация программ дает огромный толчок к развитию малого и среднего бизнеса

Новая транспортная реальность. В Москве в этом году планируют завершить сразу несколько важных дорожных проектов. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Он подчеркнул: реализация программ дает огромный толчок к развитию малого и среднего бизнеса. Возникают новые рабочие места, начинается модернизация заброшенных промзон. О планах мэр ранее доложил Владимиру Путину.

На международной арене Москва уже давно и успешно конкурирует с другими мировыми столицами. За последние годы реализован целый ряд масштабных проектов. Планы - еще более грандиозные.

Собянин - на встрече с Путиным: "Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили полностью ее и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу. Это будет, конечно, очень серьезным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее. Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро".

Особый упор - и на пригородное сообщение. Речь идет о продолжении веток Московского центрального диаметра. Первые два смогли существенно разгрузить работу общественного транспорта и сделали город ближе для 4 миллионов человек.

Собянин: "Они пользуются огромной популярностью. Это, по сути дела, крупнейший инфраструктурный проект. Один из таких проектов реализуется сегодня в Лондоне, он реализуется лет двадцать, считается крупнейшим в Европе инфраструктурным проектом. Мы реализовали схожих два и еще два запустим в этом году. Осенью оба МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены. Один из них - это как раз вход высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга, соответственно, из Зеленограда - и в сторону Казани. Напрямую проходит через весь город, через центральные вокзалы. А МЦД-4 пройдет через все вокзалы города, за исключением одного".

Еще один сложный, но необходимый для комфортной логистики проект связан со строительством магистральных дорог. В этом направлении тоже запланировано многое. В 2023-м в Москве опоясывающие ее хорды замкнутся в еще одно кольцо - Четвертое транспортное. Идет строительство и междугородних скоростных направлений.

Собянин: "Соединим Московский скоростной диаметр с направлением на Казань, которое сейчас коллеги федеральные строят, дальше уже федеральная дорога идет, соединяем ее. Труднейшие, огромные проекты, потому что они идут в основном в эстакадах, вдоль железных дорог, со сносом строений каких-то бесхозных и прочих, через инженерные коммуникации, через промзоны и так далее. Тем не менее все это подходит уже к завершению, в этом году все эти проекты будут закончены".

В Москве уже несколько лет успешно действует программа переселения горожан из ветхого жилья в новое. Проект амбициозный, за качеством внимательно следят на самом высшем уровне. Для государства жилищное строительство - одно из приоритетных направлений.

Собянин: "Если взять пятилетний цикл, то мы раньше строили в Москве чуть больше трех миллионов, сейчас мы вышли на пять, на семь - на 6,8. То есть практически, если сравнить с пятилетним циклом, то мы строить стали в два раза больше жилья. Причем жилье по качеству стало другим. Но, естественно, мы работаем не только с коммерческим жильем. Вы одобрили в свое время проект реновации жилья. Уже переселили 100 тысяч жителей - целый город. Но это только начало этой огромной программы, в ближайшие три года мы переселим ещё 200 тысяч. В конечном счете у нас задача - около миллиона жителей переселить".

А помогают в проектировании зданий и сооружений - в том числе цифровые технологии. В этом плане Москва тоже на шаг впереди остальных столиц. Уход иностранных платформ с российского рынка не стал источником стресса, а напротив, побудил, наконец, начать разработку своего ПО. За короткий промежуток его удалось создать. Один из таких - городской проект "Цифровой двойник Москвы". По сути, виртуальная карта огромного мегаполиса, где отмечены не только фасады домов, но и подземные коммуникации. На основе этой платформы уже создано три тысячи зданий, а том числе новый кластер "Ломоносов".

Помогают цифровые технологии и москвичам в быту. Хорошо зарекомендовала себя система "Электронного дома", где жильцы могут оперативно при помощи только смартфона принимать активное участие в жизни своего подъезда и взаимодействовать с управляющей компанией.

Собянин: "Цифровая демократия. Она реальная, она дает огромное количество услуг, и люди чувствуют себя действительно хозяевами своего дома".

Продолжается активное развитие проекта Московская электронная школа. Огромный объем данных - около двух миллионов единиц контента - уже закачаны в систему. Платформа, где можно найти как методические пособия, так и домашнее задания с разъясняющим дополнительным материалом. Работает сервер как единый организм - в сутки фиксируют около 4,5 миллионов обращений. МЭШ станет основой для федерального проекта "Моя школа".

Путин: "По каждому из этих направлений проделана большая работа, и каждое из них является чрезвычайно важным. Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира".

Собянин: "Да, мы не останавливаемся, несмотря ни на какие сложности. Более того, эта работа вся будет продолжена в такой же динамике".

Александра Сергомасова, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"