СВР рассказала о роли США в подготовке терактов в России

В США вербуют наемников-джихадистов

Американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с запрещенными в России террористическими организациями, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказали в пресс-службе Службы внешней разведки.

В ведомстве отметили, что в рамках этой деятельности в США "особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии".

В частности, в январе было отобрано 60 таких террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Они проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии, где их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности.

В ближайшее время предполагается осуществить заброску боевиков в составе малых групп на территорию России и государств СНГ. Перед ними будут поставлены задачи по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава Вооруженных сил, цитирует сообщение СВР "Интерфакс".

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов рассказал, что "наши враги, оппоненты не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в нашей стране, в том числе пытаются раскачивать карту межнациональных отношений, инициируют процессы сепаратизма".

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