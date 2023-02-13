Politico: ЕС введет санкции еще против четырех российских банков

Источники называют среди них Альфа-банк

В новый, десятый, пакет рестрикций Евросоюза в отношении России могут войти ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, ограничительные меры также будут введены в отношении 130 физических лиц, среди которых - российские высокопоставленные военные, чиновники новых российских регионов, а также журналисты, работающие на государственные СМИ, в частности, на телеканал RT.

В числе компаний, которые подпадут под новые санкции, источники называют юрлицо из эмирата Дубай, которая приобрела несколько танкеров, ранее занимавшихся вывозом российской нефти под флагом Кипра, и перевела суда в юрисдикцию ОАЭ. Также сообщается, что под санкции могут подпасть компании и отдельные люди в других странах, в частности, в Мали и Иране, которые якобы как-то связаны с военными действиями на стороне России или группой "Вагнер".

Предполагается также, что Брюссель откажется от импорта российского каучука и битума, запретит экспортировать в Россию грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы.

Кроме того, будет введен запрет для российских граждан занимать должности в советах директоров компаний критической инфраструктуры, например, в европейских электросетях или в компаниях-поставщиках газа.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рестрикции в отношении России, прорабатываемые Евросоюзом в рамках очередного санкционного пакета, предполагают ограничения на 10 млрд евро. По словам политика, новый, десятый, комплекс антироссийских санкций "будет снова масштабный пакет".

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