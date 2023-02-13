В России запустили автоматический поиск запрещенного интернет-контента

"Окулус" начали интегрировать с другими системами мониторинга

В России начала работать система "Окулус" для автоматизированного поиска фактов нарушений российского законодательства в изображениях и видео, размещенных в интернете. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказали во ФГУП "Главный радиочастотный центр", подведомственном Роскомнадзору.

Система выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме, подчеркнули разработчики. Она распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах.

В частности, "Окулус" "автоматически обнаруживает такие правонарушения, как "экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ".

В сентябре 2022 года ГРЧЦ разместил тендер на разработку этой информационной системы, стоимость работ составила 57,7 млн рублей. В декабре 2022 года ее протестировали в работе, а с января 2023 года "Окулус" начали интегрировать с работающими системами мониторинга, сообщает "Интерфакс".

Ранее россиян предупредили о развернутой Украиной информационной войне, в ходе которой предпринимаются попытки дискредитации российских Вооруженных сил и органов власти России.

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