Глава СВР напомнил про колониальное прошлое западных держав

Коллективный Запад, цепляясь за ускользающее господство, по-прежнему смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения. Такое заявление сделал в понедельник, 13 февраля, директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что в числе колониальных деяний Запада в прошлом — трансатлантическая работорговля, насильственное распространение в Китае опиумных наркотиков, уничтожение целых этносов и культур.

Современным политическим деятелям Запада свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов, указал Нарышкин. На самом же деле "благополучие неоколониальных держав построено на крови, несправедливом и насильственном перераспределении, распределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого "золотого миллиарда".

При этом многие из африканских и азиатских партнеров России с надеждой смотрят на нее, выступают в поддержку российских инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве, на принципах многополярности, цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее Сергей Нарышкин назвал образцом деструктивной и подрывной деятельности Запада ситуацию на Украине, "где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам". В результате "процветающая Украина" превратилась в "диктаторское и коррупционное государство".

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