ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нарышкин: Запад расценивает другие страны как объекты порабощения

11:19
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Глава СВР напомнил про колониальное прошлое западных держав

Коллективный Запад, цепляясь за ускользающее господство, по-прежнему смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения. Такое заявление сделал в понедельник, 13 февраля, директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
СВР рассказала о роли США в подготовке терактов в России

Он напомнил, что в числе колониальных деяний Запада в прошлом — трансатлантическая работорговля, насильственное распространение в Китае опиумных наркотиков, уничтожение целых этносов и культур.

Современным политическим деятелям Запада свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов, указал Нарышкин. На самом же деле "благополучие неоколониальных держав построено на крови, несправедливом и насильственном перераспределении, распределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого "золотого миллиарда".

При этом многие из африканских и азиатских партнеров России с надеждой смотрят на нее, выступают в поддержку российских инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве, на принципах многополярности, цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее Сергей Нарышкин назвал образцом деструктивной и подрывной деятельности Запада ситуацию на Украине, "где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам". В результате "процветающая Украина" превратилась в "диктаторское и коррупционное государство".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.