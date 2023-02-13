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Кабмин выделит еще 30 млрд рублей на трассу Москва-Казань

11:39
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

В дальнейшем она будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени

Российское правительство продолжает работу над развитием транспортной инфраструктуры. На создание федеральной трассы М-12 из резервного фонда кабмина выделено еще 30 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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Благодаря выделяемым средствам будет досрочно введен в эксплуатацию участок в Московской области протяженностью 42,5 км.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Он поручил Минтрансу держать эту работу на контроле, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль, рассказал, что в России за последние три года было построено свыше 3 тысяч км дорог, при этом в 2022 году — более 1,2 тысячи км. Он отметил, что благодаря поддержке федеральных властей 2022 год стал знаковым для дорожной отрасли.

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