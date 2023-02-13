В России выделят почти 10 млрд рублей на укрепление бюджетов регионов

Средства получат 10 субъектов Российской Федерации

Федеральное правительство направит более 9,4 млрд рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства будут распределены между 10 регионами, которые в прошлом году получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчета этой дотации.

Выделяемые деньги направят в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.

Мишустин подчеркнул, что эти средства укрепят их бюджеты, помогут сбалансировать доходные и расходные части. Он напомнил, что задачу выработать дополнительные механизмы, обеспечивающие устойчивость региональных бюджетов, перед правительством поставил президент России, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал, что федеральное правительство планирует направить 50 млрд рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты в четырех новых регионах России. Руководитель Минстроя уточнил, что глава государства принял решение выделить в 2023 году 250 млрд рублей на инфраструктурные проекты, из которых 50 млрд рублей отправят новым субъектам.

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