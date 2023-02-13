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В России выделят почти 10 млрд рублей на укрепление бюджетов регионов

12:00
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Средства получат 10 субъектов Российской Федерации

Федеральное правительство направит более 9,4 млрд рублей 10 регионам на укрепление их бюджетов. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
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Средства будут распределены между 10 регионами, которые в прошлом году получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчета этой дотации.

Выделяемые деньги направят в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.

Мишустин подчеркнул, что эти средства укрепят их бюджеты, помогут сбалансировать доходные и расходные части. Он напомнил, что задачу выработать дополнительные механизмы, обеспечивающие устойчивость региональных бюджетов, перед правительством поставил президент России, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал, что федеральное правительство планирует направить 50 млрд рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты в четырех новых регионах России. Руководитель Минстроя уточнил, что глава государства принял решение выделить в 2023 году 250 млрд рублей на инфраструктурные проекты, из которых 50 млрд рублей отправят новым субъектам.

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Михаил Мишустин
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