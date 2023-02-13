В России за сутки с ковидом госпитализированы 608 человек

Подтверждено 30 летальных исходов

Оперштаб по контролю за распространением коронавируса сообщил, что за минувшие сутки в России были госпитализированы 608 человек.

"Выписано в связи с выздоровлением 6484 человека, на 4,7% меньше по сравнению с 12 февраля. Выявлено 11006 новых случаев COVID-19. Подтверждено 30 летальных исходов", - уточнили в штабе.

В Москве за сутки выявлены 2403 новых случая, в Подмосковье - 157, в Санкт-Петербурге - 1326.

За все время пандемии в России зарегистрированы 22 083 723 случая COVID-19, умер 395 581 пациент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"