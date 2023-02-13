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Только четверть заявивших об уходе брендов покинули Россию

12:21
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Такие заявления начали поступать после начала СВО и введения Западом санкций

Только 25% брендов, заявивших об изменении статуса в 2022 году, покинули российский рынок. Об этом свидетельствуют результаты исследования Commonwealth Partnership (CMWP).
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Аналитики подсчитали, что после начала российской спецоперации и введения Западом санкций об уходе из России заявили представители 85 брендов. Однако в действительности покинули российский рынок лишь четверть.

Около 40% из объявивших об уходе нашли возможность тем или иным способом остаться, в значительной степени — за счет переуступки прав собственности отдельных брендов новым владельцам.

Еще 32% торговых брендов уже нашли новых собственников для своего бизнеса — продали новым владельцам или передали в управление локальному менеджменту компаний.

6% брендов возобновили работу после приостановки, не прекращали работать совсем или провели ребрендинг (в тех случаях, где бренды были представлены через дистрибьютеров и партнеров). Остальные 2% заявили о приостановке инвестиций или ограничении операций на локальном рынке, сообщает "Интерфакс".

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал уход из страны иностранных брендов на фоне санкций словами "всего доброго!". Российский лидер указал, что из-за потери российского рынка эти компании несут огромные убытки, однако "это их выбор".

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