Reuters: НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения

Поставки оружия и техники Киеву истощили арсеналы

Руководство Североатлантического альянса собирается попросить страны-члены альянса нарастить имеющиеся у них запасы вооружения, которые серьезно истощились из-за событий на Украине. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказали информированные источники.

Как сообщает Reuters, еще до февраля 2022 года многие страны НАТО не достигали целевых показателей по запасам вооружения, "поскольку официальные лица считали, что войны на истощение с масштабными артиллерийскими сражениями ушли в прошлое".

После начала российской спецоперации масштабы поставок вооружения на Украину истощили запасы западных стран. При этом увеличению оборонного производства препятствует несколько факторов, среди которых — общемировой дефицит полупроводников, некоторых видов сырья и проблема поиска достаточного количества высококвалифицированных работников.

Европейский дипломат, имени которого агентство не приводит, заявил, что если бы Европе пришлось воевать с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней.

Еще в сентябре 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что члены Североатлантического альянса продумывают меры по пополнению своих оружейных арсеналов. Политик напомнил, что страны НАТО, прежде всего США, оказали беспрецедентную поддержку Украине. Однако это привело к истощению собственных запасов оружия.

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