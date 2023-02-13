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Песков объяснил уход украинской делегации с переговоров в апреле

13:21
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Москва подчеркивала готовность к возобновлению переговоров

Украинская делегация оставила переговорный процесс с Россией и ушла со связи "по команде сверху". Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
МИД: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

Официальный представитель Кремля напомнил, что "мы вам это рассказываем уже месяцев шесть, а то и семь", причем "президент Путин об этом говорил, и на самых различных уровнях".

Как пояснил Песков, речь идет о документе, который был согласован и парафирован в ходе российско-украинских переговоров. Однако "потом внезапно, как по команде сверху, — читай "действительно по команде сверху" — украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи", сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что проволочки с мирными переговорами по ситуации на Украине грозят негативными последствиями самому Киеву. По словам дипломата, переговоры "неизбежно произойдут", причем "это, скорее, будут переговоры России с Западом, Украина продемонстрировала полную утрату суверенитета".

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