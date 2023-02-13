Кремль опроверг слухи о второй волне мобилизации

Посольство США в России утверждало о такой возможности

Никаких данных о новой волне мобилизации в России нет. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление американского посольства, указав, что "такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не первый раз", поэтому "это не является какой-то новацией".

Что касается лиц с двойным гражданством, Песков указал, что они "в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть", сообщает РБК.

Ранее посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию. В дипмиссии заявили, что российские власти могут "отказать в признании гражданства США" лицам с двойным гражданством, "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".

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