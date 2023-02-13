Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина

Президент не планирует снижать публичную активность

Безопасность первых лиц государства обеспечивается в России на должном уровне и с учетом всех рисков. Такое заявление сделал в понедельник, 13 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать, не ожидается ли снижение публичности в работе главы государства в свете сообщения СВР о том, что американские военные осуществляют вербовку боевиков для совершения терактов на территории РФ и в странах СНГ.

Песков подчеркнул, что таких планов нет, а "безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей".

Также пресс-секретарь Путина рассказал, что президент в течение дня будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, "уже полным ходом идет подготовка". При этом у российского лидера запланировано несколько внутренних совещаний и встреч, в том числе с руководителями КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле объявили, что 21 февраля глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе.Ожидается, что президент сделает акцент на спецоперации, экономике и социальных проблемах — "на текущей ситуации".

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