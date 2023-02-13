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Собянин открыл детско-взрослую поликлинику в Свиблове для 65 тысяч жителей

14:50
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Медучреждение рассчитано на 800 посещений в смену

Сегодня Сергей Собянин открыл поликлинику для детей и взрослых в столичном районе Свиблово, где проживает 65 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Медучреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Площадь четырехэтажного здания - 11 с половиной тысяч квадратных метров. Оно состоит из двух блоков, которые максимально изолированы друг от друга, чтобы исключить пересечение потоков пациентов.

Оказание медпомощи в поликлинике организовано в соответствии с "Новым московским стандартом". В частности, установлено современное оборудование, а зонирование выполнено так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Наиболее посещаемые кабинеты находятся на первом этаже.

"В этом году еще заложим хорошую школу. И сделаем вам свой центр "Свиблово", ярмарочную площадь сделаем. Будете все праздники справлять у себя - и Новый год, и День города, и День района. Будет красиво - ярмарка такая хорошая - там карусельки будут, павильоны красивые. Так что не надо будет никуда выезжать из района", - отметил мэр.

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