В Москве временно закроют движение на участке Некрасовской линии метро

Этот отрезок с самого начала строили как часть Большой кольцевой линии

В Москве с 17 по 19 февраля не будет движения поездов на участке Некрасовской линии метро между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская", передает "ТВ Центр".

Этот отрезок с самого начала строили как часть Большой кольцевой линии. Но временно он работал в составе "розовой" ветки. Сейчас, когда до полного открытия БКЛ остаются считанные дни, необходимо переключить инженерные системы. Но без остановки движения поездов это невозможно.

Работы проведут в выходные, когда в метро наименьший пассажиропоток. Как сообщили в Дептрансе, с понедельника, 20 февраля, станции станут частью БКЛ. А на время ограничений пассажирам предлагают альтернативные маршруты.

"Вы сможете воспользоваться другими станциями и наземным городским транспортом. Стройте маршруты через "Нижегородскую" МЦК, "Авиамоторную" Калининской линии, "Электрозаводскую" Арбатско-Покровской линии, также можно воспользоваться бесплатным автобусом 032. Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее", - сообщила Юлия Темникова, руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта Москвы.

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