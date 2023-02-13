СК начал расследование дела об избиении мужчины на юге Москвы

Все произошло в минувшую пятницу на Каширском шоссе

Следственный комитет начал расследование уголовного дела об избиении мужчины на юге Москвы, передает "ТВ Центр".

Все произошло в минувшую пятницу на Каширском шоссе. Молодой человек приставал к 15-летней девочке. За нее заступился случайный прохожий. И тогда на него набросилась целая толпа друзей хулигана.

Момент избиения на мобильный телефон сняли очевидцы. Полицейские задержали несколько человек. Всем им - от 16 до 21 года. Сейчас с ними работают следователи.

"Проведены обыски по местам фактического проживания подозреваемых. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса задержаны четверо фигурантов, кроме того, указанные лица проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории столичного региона", - сообщили в СК.

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