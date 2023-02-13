В телефоне задержанного в Подмосковье нашли "руководство для мошенников"

Организаторов ищут

Руководство для мошенников обнаружили подмосковные полицейские в телефоне у задержанного мужчины, которого подозревают в обмане пенсионеров, передает "ТВ Центр".

35-летний уроженец Свердловской области действовал строго по инструкции от некой организации, куда он устроился работать курьером. Следователи установили, что мужчина забирал наличные у пожилых людей. Все они - жертвы телефонного мошенничества. Каждому звонили якобы из прокуратуры. Пугали, что родственник попал в беду и нужно заплатить десятки тысяч рублей, чтобы избежать уголовного дела.

В результате одна из пенсионерок передала мошенникам полмиллиона, чтобы спасти свою внучку от "тюрьмы".

Организаторов ищут. Задержанный утверждает, что ничего толком не знал и просто ездил за деньгами.

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