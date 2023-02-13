История запоздалой молодости: в "Мастерской Петра Фоменко" представили спектакль по Ремарку

По роману "Черный обелиск"

Вчерашние бойцы, вернувшиеся с фронтов Первой мировой, работают в погребальной конторе: продают надгробия и все, что требуется для похорон. О том, что торговля идет себе в убыток, напоминает курс доллара. По отношению к немецкой марке он обновляется по несколько раз в день.

В Германии столетней давности - затяжной финансовый кризис, нищета и безденежье. Для покупок важен не номинал купюр, а их вес. Города наводнили барыги и спекулянты. Прагматизм всюду - даже под одеялом.

Спектакль "Двадцать третий" - инсценировка романа Ремарка "Черный обелиск". По сути, ставшего автобиографией писателя, написанной им с высоты прожитых лет. О себе и о поколении, "зажатом между двумя войнами", помогает вспомнить главный герой - Людвиг.

"Сам Ремарк говорил, что этот роман о том, как заставить, как научить себя любить жизнь. Мы все ученики Петра Наумовича, важной его темой была жизнь, любовь к жизни, прекрасные люди. И вот как-то это протянуть, - говорит Юрий Буторин, исполнитель роли Людвига.

Жить вопреки, жить во что бы то ни стало. Три пространства, созданные художником-постановщиком Александром Боровским, совпадают с цветами немецкого флага. Красная мельница - место, где можно забыться. А еще есть жёлтый дом. Там говорят по душам.

Авторы инсценировки - актеры мастерской Владимир Топцов и Юрий Буторин. Отвечая на вопрос, что самое интересное в романе Ремарка, режиссер-постановщик спектакля Евгений Каменькович говорит: "Важно оставаться собой даже в самые турбулентные времена. Они мечтают черт-те о чем, и как-то очень к ним проникаешься. Потому что они не хотят быть сволочами, они не хотят быть подлецами, не хотят быть фашистами - а фашистов много в спектакле. Для меня оказалась вещь более взрослая, чем я думал".

Костюмы и платья от Марии Боровской отсылают к моде 30-х, художник по свету Дамир Исмагилов создает атмосферу и подчеркивает нюансы. Спектакль "Двадцать третий" - это "история запоздалой молодости". О поиске себя и смысла существования, о любви к жизни и к человеку.

Анастасия Мартынова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр"

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