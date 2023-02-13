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Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

13:21
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Актер просил о замене неотбытой части наказания принудительными работами

Актер Михаил Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания, передает "Интерфакс".

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Ходатайство поступило в суд 23 января. Ефремов просил о замене неотбытой части наказания принудительными работами.

"13 февраля в суд поступило ходатайство осужденного о прекращении производства по ранее поступившему ходатайству его защитника о замене лишения свободы принудительными работами", - приводит "Интерфакс" сообщение Алексеевского районного суда Белгородской области.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице. Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 года.

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
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