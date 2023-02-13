Брюссель признал успехи России в борьбе с нефтяными санкциями

Москве удалось найти другие рынки сбыта

Россия в ответ на западные санкции смогла в короткие сроки переориентировать свой экспорт нефти на Китай, Индию и Турцию. Об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии, опубликованном в понедельник, 13 февраля.

В Брюсселе отметили, что попытки ввести потолок цен на нефть и нефтепродукты из России "не привели к нехватке сырой нефти на международном рынке, но в будущем могут вызвать дефицит, в особенности нефтепродуктов".

При этом отмечается, что "Россия, похоже, смогла успешно переориентировать экспорт своей сырой нефти таким покупателям, как Китай, Индия и Турция, однако она вынуждена предлагать скидки". Цена на российский Urals, как говорится в прогнозе, сократилась с 65-70 долларов за баррель в ноябре 2022 года до 60 долларов в конце января 2023 года, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкции Евросоюза в отношении российских нефтепродуктов могут привести к дисбалансу и дефициту предложения на мировом рынке. По словам политика, решения Брюсселя "еще раз подчеркивают, что необходимо все-таки думать о будущем".

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