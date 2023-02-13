Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Россия не собиралась участвовать в мероприятии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не приглашен на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал председатель форума Кристоф Хойсген.

Хойсген отметил, что мероприятие посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финансист Джордж Сорос и ряд других известных персон.

При этом в российском Министерстве иностранных дел рассказали, что российская делегация не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у России пропал интерес к утратившему объективность форуму, сообщает РИА Новости.

Западные страны пытаются добиться изоляции России, в том числе саботируя ее участие в различных международных форматах и организациях. В частности, власти США при формировании оборонного бюджета США на 2023 года предусмотрели положение о необходимости добиваться исключения России из "Большой двадцатки" (G20) и ряда других международных форматов и организаций.

Однако в Совете Федерации напомнили, что "Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно.

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