"Изгнание из Эдема": Австрия оценила последствия СВО для Европы

Глава австрийского МИД процитировал политолога Роберта Кагана

Можно сказать, что с началом российской спецоперации на Украине Европу "выгнали из рая". Такое заявление в понедельник, 13 февраля, сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Политик напомнил высказывание американского политолога Роберта Кагана, который около 20 лет назад сказал, что европейцы живут в постисторическом мирном раю.

Ситуация, по словам Шалленберга, изменилась с началом СВО, а "изгнание из Эдемского сада не может понравиться". Оценить в полной мере последствия пока невозможно, однако очевидно, что Австрия, Германия и другие страны вынуждены платить "экономическую цену", так как они много инвестировали в Белоруссию, Россию и Украину, заявил министр.

Глава австрийского МИД при этом выразил мнение, что на фоне российской спецоперации можно говорить о сплочении Европы и укреплении трансатлантического партнерства, пишет The Washington Post.

Власти Венгрии ранее предупредили соседей по ЕС, что антироссийские рестрикции негативно сказываются на их авторах. Советник главы правительства Венгрии Балаш Орбан указывал, что есть области, где "санкции вредят странам Европы больше, чем России". В числе таких сфер он назвал энергетику.

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