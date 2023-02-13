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Российские военные освободили Красную Гору в ДНР

14:57
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Нанесен урон живой силе и технике противника

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

Минобороны показало боевые вылеты Су-25 в зону спецоперации
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Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Также российские Вооруженные силы в ходе спецоперации ликвидировали на херсонском направлении две реактивные системы залпового огня "Град" и две гаубицы "Гвоздика".

Поражен пункт ремонта техники бригады Вооруженных сил Украины в районе Славянска (ДНР).

На южнодонецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районе Угледара и Пречистовки. На донецком направлении за сутки ликвидировано более 150 украинских военных, на краснолиманском — свыше 80, на купянском — более 30.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику украинских националистов. Экипажи на предельно малых высотах выпустили ракеты по вражескому укрепрайону. Авианаводчик подтвердил — все цели успешно поражены.

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