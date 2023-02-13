Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Вадима Абдрашитова

Народному артисту России было 78 лет

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Вадима Абдрашитова, который скончался 12 февраля. По словам источника ТАСС, причиной смерти стала продолжительная болезнь после перенесенной коронавирусной инфекции.

Глава государства подчеркнул, что Абрашитов был подлинным корифеем отечественного кинематографа, и назвал его кончину горем. Президент напомнил, что Вадим Юсупович прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, воспитал целую плеяду талантливых учеников, а своим преданным служением искусству снискал искреннее признание зрителей.

Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека, говорится в телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Вадим Абрашитов снял фильмы "Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Время танцора" и другие. В 1995 году он был удостоен приза "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за картину "Пьеса для пассажира", в 1987 году получил золотую медаль Венецианского кинофестиваля за "Плюмбум".

За большие заслуги в области киноискусства в 1992 году Абрашитову было присуждено звание народного артиста России.

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