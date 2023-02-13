ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Вадима Абдрашитова

15:21
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Народному артисту России было 78 лет

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Вадима Абдрашитова, который скончался 12 февраля. По словам источника ТАСС, причиной смерти стала продолжительная болезнь после перенесенной коронавирусной инфекции.

Глава государства подчеркнул, что Абрашитов был подлинным корифеем отечественного кинематографа, и назвал его кончину горем. Президент напомнил, что Вадим Юсупович прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, воспитал целую плеяду талантливых учеников, а своим преданным служением искусству снискал искреннее признание зрителей.

Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека, говорится в телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Вадим Абрашитов снял фильмы "Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Время танцора" и другие. В 1995 году он был удостоен приза "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за картину "Пьеса для пассажира", в 1987 году получил золотую медаль Венецианского кинофестиваля за "Плюмбум".

За большие заслуги в области киноискусства в 1992 году Абрашитову было присуждено звание народного артиста России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.