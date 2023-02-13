Путин: Россия победит в нынешнем противостоянии

Президент России провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым

Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия победит в нынешнем противостоянии. Президент заявил об этом на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

"Мы обязаны победить и победим", - сказал Зюганов, говоря о действиях западных стран, борьбе с нацистами и фашистами (цитата по РИА Новости).

"Так и будет", - сказал Путин.

Глава государства поздравил всех российских коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Он отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране. И вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной, и в экономической сфере.

Владимир Путин подчеркнул - в вопросах обороны и безопасности у руководства страны с КПРФ никогда не было никаких противоречий, часто партия ставила перед российской властью вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности государства.

"Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономической сфере", - отметил Путин.

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