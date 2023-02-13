Положение ВСУ в Артемовске стремительно ухудшается

У ВСУ осталась лишь одна открытая дорога для снабжения группировки в городе

Разведка российских десантников обнаружила в лесу замаскированные украинские позиции. В бой вступать не стали - вызвали подкрепление. Прибыла боевая машина десанта, БТР с зенитной установкой и сам "Терминатор" - боевая машины поддержки танков. За рубежом его уже прозвали "лазерным терминатором". Экипаж использует трассирующие боеприпасы, чтобы облегчить корректировку огня с воздуха.

Украинские солдаты ответить просто не смогли. Хотя и имели иностранные гранатомёты и другие средства борьбы с бронетехникой. Были уничтожены. Позиции разбиты. Другое бронетанковое подразделение начинает массированную атаку на украинскую линию обороны в лесопосадке. В работе Т-90, которые можно опознать по характерным датчикам изгиба ствола на конце пушки.

Стрельба из главного орудия ведётся непрерывно. Выстрел каждые десять секунд. Танки идут по полю широким фронтом. Маневрирование - под прикрытием дыма. А когда компьютер фиксирует наведение лазерного луча ПТУРа, в автоматическом режиме включается комплекс электронно-оптической активной защиты "Штора". Перед танком ставится облако, сбивающее вражескую ракету с цели. Собственно, благодаря этому танкам и удаётся успешно выходить в лобовую атаку на позиции ВСУ.

Самые активные боевые действия российские подразделения сейчас ведут на участке Сватово-Кременная в ЛНР. Вокруг Угледара. И, конечно, Артёмовск.

Российские штурмовые отряды находятся буквально в километре от дороги Артёмовск - Славянск и, естественно, при помощи артиллерии и уже стрелкового оружия полностью контролируют трафик на трассе.

После подрыва моста рядом с селом Ивановское ВСУ полностью лишились и пути на Константиновку. Осталась только дорога на Часов Яр. ВСУ фактически в котле, заперты в городской застройке Артёмовска. Возле Донецка с воздуха идёт охота за украинскими пушками, которые боевики прячут в жилых кварталах, выводя в поле только для стрельбы. В Марьинке артиллерия и танки закапывают под обломками домов украинские позиции вместе с солдатами.

На фоне всеобщей мобилизации украинцы делятся кадрами растущих по размеру и количеству кладбищ. Новое для погибших украинских солдат городские власти Житомира разбили прямо в городском сквере.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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