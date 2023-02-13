В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку

Это произошло спустя 178 часов после сокрушительного землетрясения

История удивительного спасения в Турции. В городе Адымьян из-под завалов вытащили живой четырехлетнюю девочку Мирай.

После разрушительного землетрясения под грудой бетона без воды и еды ребенок лежал 178 часов. Сейчас девочка госпитализирована. Несмотря на то, что с момента обрушения прошло больше недели, шансы найти выживших еще есть, считают власти.

Спасателям до сих пор удается регистрировать под завалами признаки жизни. В пострадавших регионах активно продолжаются поисковые работы. По последним данным, жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали больше 40 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

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