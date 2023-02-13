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В российских школах пройдут уроки по теме "Анализ в бизнесе и программной разработке"

15:23
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Урок адресован учащимся 1 – 11 классов

С 13 февраля по 12 марта 2023 года в школах по всей стране будет проходить "Урок цифры" по теме "Анализ в бизнесе и программной разработке" в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры".

Урок адресован учащимся 1 – 11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Цель Урока "Анализ в бизнесе и программной разработке" – познакомить школьников с анализом данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ, профессиями, связанными с аналитикой данных, а также развить у обучающихся навыки решения типовых задач в этой области.

Подробнее о конкурсе - на сайте урокцифры.рф.

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