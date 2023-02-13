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Генсек НАТО связал китайский аэростат над США с Россией

16:00
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Столтенберг не стал объяснять, как пришел к такому выводу

Неопознанные шары над США — это проявление активизации разведки Китая и России. Такое мнение в понедельник, 13 февраля, высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Политик также отметил, что Североатлантический альянс создаст виртуальную сеть, объединяющую данные гражданских и военных спутников для нужд разведки.

Столтенберг рассказал, что эта сеть объединит данные, которые поддержат операции НАТО, в том числе в разведке, сообщает ТАСС.

В течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. Спустя несколько было принято решение его сбить. Пекин выразил протест Вашингтону из-за сбитого метеозонда.

Вслед за этим появились сообщения, что военные США засекли аэростат над Аляской, он был сбит. Его принадлежность пока устанавливается. Между тем отмечается, что он был намного меньше сбитого ранее аэростата КНР.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
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