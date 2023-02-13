Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова

Там установлено самое современное оборудование

В понедельник в столичном районе Свиблово открылась новая детско-взрослая поликлиника. Её возвели всего за два года. Четырёхэтажное здание состоит из двух блоков, чтобы максимально изолировать друг от друга потоки пациентов. Удобная навигация - самые посещаемые кабинеты находятся на первом этаже, комфортные зоны ожидания. В соответствии с новым столичным стандартом здравоохранения поликлинику оснастили самым современным оборудованием. В медучреждении смогут получать помощь до 800 пациентов за смену.

В поликлинике 750 мест - 500 во взрослом отделении и 250 в детском. Попасть из терапии в педиатрию можно пройдя по коридору. На одном этаже расположены специалисты одного профиля для двух отделений. Небольшие различия только в дизайне.

Теперь жители Свиблова могут сразу посетить и своего лечащего врача, и отвести к специалисту ребёнка. Но всё-таки отделения, хотя и переходят одно в другое, изолированы прозрачными перегородками, чтобы потоки пациентов не пересекались. Строить поликлинику начали два года назад. В результате взрослая стала в два раза больше.

"Наряду со всем, мы получили новое, совершенно современное медицинское оборудование, на котором сможем работать с удовольствием, и оказывать медицинскую помощь в этом здании, практически полный спектр", - отметила Елена Большакова, главный врач 107-й поликлиники Москвы.

Всё устроено по новому московскому стандарту: на первом этаже кабинеты дежурного врача, забор анализов и выдача рецептов, процедурный кабинет. На втором - терапевты, на третьем - врачи-специалисты, хирургия и кабинеты диагностики. На четвёртом - физиотерапия с залом ЛФК, раздевалками и душевыми.

У детской поликлиники и вовсе раньше не было своего здания, приспособленного для лечения. "Наша детская поликлиника располагалась на первом этаже многоэтажного жилого дома. И, конечно же, не все кабинеты можно было разместить из-за дефицита площадей. У нас отсутствовали кабинеты. Рентгенологический, конечно, кабинет, невозможно разместить на первом этаже жилого дома. Отсутствовал кабинет выдачи справок и направлений, дежурный врач", - рассказала Татьяна Мелькина, и.о. главного врача детской поликлиники №11 Москвы.

Устроено детское отделение также по новому московскому стандарту: удобное расположение кабинетов, самая современная диагностика и, что важно, удобная зона ожидания для самых маленьких. Чтобы посещение врача приносило только пользу.

"Удобная схема, оценили, мы же переделали и регистратуру, и маршрутизацию, чтобы удобно было. Врачи общей специализации там повыше, а врачи общей практики должны быть более доступны. Мы пережили столько времени, такой период с вами тяжелый, и пандемия, и грипп и всё, поэтому такие поликлиники нужны", - отметил Собянин во время общения с жителями района.

Для медицинского персонала обустроены удобные комнаты отдыха, в кабинетах - эргономичная мебель. Здесь работают почти 300 специалистов разных профилей. Они забоятся о здоровье 65 тысяч москвичей.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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