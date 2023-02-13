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В Госдуме предложили вернуть переход на зимнее и летнее время

15:43
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

С 2014 года Россия постоянно живет по зимнему времени

В России нужно обдумать вопрос возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев.

Парламентарий написал в своем Telegram-канале, что для рационального использования светлого времени суток на территории России необходимо осуществлять дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно.

Делать это предлагается в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед, а также в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад.

Соответствующие поправки в законодательство Матвеев направил в федеральное правительство для получения отзыва.

Введенное 27 марта 2011 года летнее время не было отменено — переход в конце октября на зимнее время не состоялся, Россия стала жить по постоянному летнему времени. Однако в 2014 году президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "Об исчислении времени", в соответствии с которыми страна возвратилась к постоянному зимнему времени — в два часа ночи 26 октября 2014 года. 

В октябре 2022 года Министерство промышленности и торговли России разработало законопроект о включении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в московский часовой пояс (UTC+3).

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