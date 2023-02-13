Генсек НАТО посетовал на сильный расход западного вооружения на Украине

Главы минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону
В настоящее время на Украине расходуется боеприпасов больше, чем производится. Об этом в понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
14-15 февраля в Брюсселе главы минобороны стран НАТО будут обсуждать наращивание военного производства и расходов на коллективную оборону.
Генсек НАТО ожидает, что на этой встрече будет поднят вопрос поставок военных самолетов Украине. В то же время, по его словам, "на данном этапе приоритетом остается поставка Украине уже обещанного военного оборудования", в том числе бронетехники.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что неопознанные шары над США — это проявление активизации разведки Китая и России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"