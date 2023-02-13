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Генсек НАТО посетовал на сильный расход западного вооружения на Украине

16:15
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Главы минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону

В настоящее время на Украине расходуется боеприпасов больше, чем производится. Об этом в понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
Reuters: НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения

14-15 февраля в Брюсселе главы минобороны стран НАТО будут обсуждать наращивание военного производства и расходов на коллективную оборону.

Генсек НАТО ожидает, что на этой встрече будет поднят вопрос поставок военных самолетов Украине. В то же время, по его словам, "на данном этапе приоритетом остается поставка Украине уже обещанного военного оборудования", в том числе бронетехники.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что неопознанные шары над США — это проявление активизации разведки Китая и России.

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