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Решение Ефремова отозвать ходатайство о замене наказания объяснили

16:20
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Актер посчитал свое прощение "преждевременным"

Михаил Ефремов отозвал свое ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы. Как заявил его адвокат Юрий Падалко, актер посчитал свое прощение "преждевременным".

"Это решение самого Михаила Олеговича, добровольное решение. Он решил, что ходатайства, ранее поданные, преждевременны. Причины я не уполномочен комментировать", - сказал Падалко агентству ТАСС.

23 января стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами. 13 февраля прошение он отозвал.

В 2021 году Михаил Ефремов уже просил суд смягчить ему наказание. В кассационной жалобе говорилось, что у актера развилось психическое расстройство и что он страдает от алкогольной зависимости.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 года.

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