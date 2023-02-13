Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 8 тысяч "квадратов"

Крыша склада обрушилась

Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 8 тысяч квадратных километров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар на складе возник в понедельник днем. К моменту прибытия пожарных площадь уже составляла 6 тысяч квадратных метров.

Позднее стало известно, что крыша склада и прилегающее к нему здание обрушились. Как пишет ТАСС, в тушении задействован пожарный поезд. Борьба с огнем осложняется удаленным расположением источников воды.

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