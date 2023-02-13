На пляже в Батуми взорвалась морская мина

Ее прибило к берегу во время шторма
На пляже в грузинском Батуми в понедельник вечером прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась морская мина.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что у берега плавает черный предмет, похожий на мину. Позднее произошла ее детонация. Столб воды поднялся на высоту пятиэтажного дома. Сведений о пострадавших пока нет. На месте работает полиция.
Сейчас в окрестностях Батуми бушует шторм. Как рассказали "ТВ Центру" очевидцы случившегося, от взрыва затряслись стоящие у берега многоквартирные дома.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"