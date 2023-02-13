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В Приморье для диких животных появились "лесные столовые"

18:29
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Подкормка необходима, чтобы животные лучше пережили зиму и сохранили высокую численность

В Приморье для диких животных открылись так называемые лесные столовые. Как их найти? Чем удивляет меню? И что предпочитают посетители? Наш собственный корреспондент в регионе Ольга Скрипникова узнала, как организован лесной общепит.

Несколько километров вглубь леса - и журналистам посчастливилось увидеть мелькающие коричневые пятнышки. Косули и олени как будто чувствуют, что им привезли очередную порцию вкусного корма и встречают машину госохотнадзора.

Мешки с едой привозят на так называемые подкормочные площадки. Высыпают и в большое корыто, как на блюдо, и рядом с ним. Как только люди уезжают, становится тихо, звери подходят к столу.

На одну такую лесную столовую привозят около 300 килограммов корма. Животные съедают его всего за пару дней. Поэтому подкармливают их несколько раз в неделю.

Корма для диких животных предварительно готовят. Ингредиенты: соя и кукуруза. Их перемешивают, дробят и пропускают через специальный экструдер. Машина прессует злаки и бобы.

"Если мы кормим целым зерном, то процесс усвояемости в организме 70%, а при экструдированных кормах он до 100 % доходит", - пояснил Сергей Москалец, директор КГБУ Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Приморского края.

Копытных подкармливают с конца осени и до середины весны. Сейчас, говорят специалисты, животным хватает природного корма. Помощь от человека нужна, если погодные условия слишком суровы.

"Если вдруг большие снега, то зверь уже знает куда идти, где его прикармливают, и тогда он концентрируется возле этих мест и ему жить проще здесь", - рассказал Сергей Москалец.

Передвигаться по глубоким сугробам животным тяжело. Найти себе еду под ними еще сложнее. Поэтому в районах, где уже выпало немалое количество снега, для лесных обитателей прокладывают специальные тропинки. На снегоходах накатывают так называемые "буранники", которые ведут в том числе и к кормушкам.

Подкормка необходима, чтобы животные как можно лучше пережили зиму и сохранили высокую численность. Ведь, например, косули - одна из кормовых баз амурского тигра. Кроме того, сейчас необходимо восстановить популяцию диких кабанов. После эпидемии африканской чумы свиней их количество резко сократилась. Поэтому сейчас их не только подкармливают, но и на три года запретили охотиться на этого зверя.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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Прикормка лесных животных
Прикормка лесных животных
Подкормка лесных животных
Подкормка лесных животных
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