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Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

18:43
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Сделать это рекомендуется по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию

Любые поездки в Белоруссию французских граждан строго не рекомендованы – с таким заявлением выступил в понедельник МИД Франции, объяснив решение "контекстом действий России на Украине".
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"Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

10 февраля белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Минск не предаст Москву, "как бы нас ни склоняли к этому извне". Он отметил, что Россия остается стратегическим союзником Белоруссии.

Ранее в МИД России рассказали, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО.

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