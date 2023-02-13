Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Сделать это рекомендуется по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию

Любые поездки в Белоруссию французских граждан строго не рекомендованы – с таким заявлением выступил в понедельник МИД Франции, объяснив решение "контекстом действий России на Украине".

"Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

10 февраля белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Минск не предаст Москву, "как бы нас ни склоняли к этому извне". Он отметил, что Россия остается стратегическим союзником Белоруссии.

Ранее в МИД России рассказали, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО.

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