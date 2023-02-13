"Тяжело": Слуцкий рассказал Путину, как ЛДПР живется без Жириновского

Но партия "укрепляется и возрастает"

Владимир Путин в понедельник встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Он рассказал президенту о том, как партии живется без Владимира Жириновского.

"Встретили первый Новый год без Владимира Вольфовича. Тяжело", - сказал Слуцкий. Видео публикует "ТВ Центр".

В то же время партия, по словам лидера либерал-демократов, "укрепляется и возрастает". Слуцкий отметил, что сейчас в ЛДПР состоит почти 350 тысяч человек.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Новым лидером партии и ее фракции в Госдуме был избран Леонид Слуцкий. Также он возглавляет думский комитет по международным делам.

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