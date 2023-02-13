ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столтенберг признался, что НАТО готовилось к конфликту с 2014 года

19:24
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Запад увеличил расходы на оборону

Начало специальной военной операции не стало неожиданностью для Североатлантического альянса. Об этом в понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Reuters: НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения

"Он (конфликт) начался в 2014-м и повлек крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений, а также впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону", - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

14-15 февраля в Брюсселе главы минобороны стран НАТО будут обсуждать наращивание военного производства и расходов на коллективную оборону. По словам Столтенберга, сейчас на Украине расходуется боеприпасов больше, чем производится.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что подписанные в Минске соглашения нужны были лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что игнорирование Минских соглашений западными партнерами стало предтечей российской специальной военной операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.