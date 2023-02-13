Запад увеличил расходы на оборону

Начало специальной военной операции не стало неожиданностью для Североатлантического альянса. Об этом в понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Он (конфликт) начался в 2014-м и повлек крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений, а также впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону", - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

14-15 февраля в Брюсселе главы минобороны стран НАТО будут обсуждать наращивание военного производства и расходов на коллективную оборону. По словам Столтенберга, сейчас на Украине расходуется боеприпасов больше, чем производится.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что подписанные в Минске соглашения нужны были лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что игнорирование Минских соглашений западными партнерами стало предтечей российской специальной военной операции.

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