Еврокомиссия считает, что еврозона избежит рецессии

Это происходит за счет ущемления граждан

Ряд стран Евросоюза выступают против введения санкций в отношении "Росатома", поэтому ЕС вряд ли наложит ограничения на госкорпорацию в рамках десятого пакета рестрикций. Ожидается, что очередной пакет санкций против нашей страны появится в конце этого месяца. Пока же в Старом свете радуются прогнозам Еврокомиссии, которая посчитала, что рецессии не будет.

Рецессии в ЕС не случилось. По крайней мере, пока, измученно выдыхает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Правда, не благодаря дальновидной политике, а за счет ущемления граждан, жесткой экономии энергоресурсов в ущерб производствам и милости природы.

Если англосаксы прагматично нацелились воевать с Россией до последнего украинца, то брюссельские бюрократы не поскупятся пожертвовать и европейцами. Затягивающие все туже пояса немцы - уже притча во языцех. Но вот докатилось и до Финляндии. На фоне разрыва отношений с Россией многие товары подорожали, зарплаты не увеличились, магазины позакрывались. Но на тех, кто открыто называет виновников украинского конфликта, устраивают охоту на ведьм.

На Сильвио Берлускони ополчилась итальянская пресса. За мнение, отличное мантры коллективного запада. Политический долгожитель, чье мнение до сих пор имеет вес, заявил, что будь он премьером, в жизни не стал бы говорить с Зеленским.

"Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина. Я думаю, что для достижения мира американский президент Байден должен взять Зеленского и сказать ему: "По окончании войны в твоём распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины". 6-9 миллиардов долларов при одном условии. Чтобы завтра ты приказал прекратить огонь", - заявил Берлускони.

А вот, можно сказать, официальная позиция Рима - премьер Италии Джорджа Мелони облобызала Зеленского на саммите ЕС-Украины, прошедшем в Брюсселе. Впрочем, так делали практически все. Экс-глава Пентагона проболтался пранкерам Вовану и Лексусу, зачем коллективный запад аплодирует потугам актера средней руки Зеленского исполнять роль Наполеона. Это просто поощрение обслуги:

"Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США"

Сколько погибнет украинцев из-за накачки фронта вооружениями - неважно. О своих гражданах Штаты беспокоятся чуть больше. Правда, и эту заботу используют в политических целях. Посольство США в России призвало американцев покинуть нашу страну. На своей официальной странице дипведомство уверяет: приключения американцев в России могут закончиться отказом признавать двойное гражданство, призывом на военную службу, запретом на выезд, арестом. Прозвучали и угрозы:

"Террористические группы, как транснациональные, так и локальные террористические организации, а также лица, вдохновленные экстремистской идеологией, продолжают планировать возможные теракты в России"

Откуда в России появляются террористы, пояснили в нашей службе внешней разведки. Их заботливо взращивают США. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил: американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок для совершения атак на территории нашего государства и стран СНГ. При этом Вашингтон постоянно угрожает признать нашу страну спонсором терроризма. И запугивает собственных граждан тем, что в России у них могут отнять частную собственность. Хотя откровенным воровством промышляют именно Штаты и подбивают на это европейцев.

Швейцарский банк "Креди Свисс" заблокировал российские активы на 19 млрд долларов. Но что с ними делать дальше? МИД Франции заявил о сложностях: действующие правила не допускают отъем собственности российского населения в пользу Киева. В республике заморожено более миллиарда 300 миллионов евро. Еврокомиссия сейчас активно работает над тем, как сделать невозможное возможным, то есть легализовать экономическое преступление.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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