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Пострадавший от землетрясения турецкий город не будут восстанавливать

22:44
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Продолжается разбор завалов

В Турции и Сирии число погибших от разрушительного землетрясения превысило 40 тысяч человек. Однако спустя неделю после стихийного бедствия спасательные работы в пострадавших регионах не прекращаются. Под завалами до сих пор удается найти тех, кто провёл в ловушке много дней.
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 30 тысячам

Плач - это то, что очень надеются услышать сейчас спасатели. И если есть хотя бы намек на какой-то шум, экстренно прибывает скорая. Именно плач помог найти Алию Дагли. Ей 4 года. Под завалами ребенок пролежал неделю.

Живой оказалась и шестилетняя Мирай. Без воды и еды. Под грудой бетонных обломков. 178 часов. Как не задохнуться и не умереть с голоду своим опытом поделился Хивай. Сейчас мальчик в больнице. А еще накануне был на грани жизни и смерти.

И таких историй невероятного спасения только сегодня оказалось около десятка. А значит, шансы найти еще выживших пока есть. Спасатели работают в несколько смен. В зоне бедствия - команды со всего мира. В том числе и наши отряды МЧС.  

На этот раз в обломках нашли мужчину.  Самая главная проблема - это, конечно, масштабы бедствия. Которые еще предстоит оценить. Так, город Нурдагы - это Газиантеп, к примеру, решено вообще не восстанавливать.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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