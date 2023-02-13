Российские войска развивают наступление

Журналисты газеты The New York Times считают, что в скором времени может произойти вывод украинских войск из Артемовска (Бахмута). "Прелюдия" к данному событию - запрет на доступ в город волонтерам и гражданским лицам.

При этом, отмечается в статье, ВСУ настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом.

"После нескольких месяцев испепеляющих бомбардировок российские войска, в том числе регулярные войска и наемники ЧВК "Вагнер", теперь, похоже, окружили Бахмут с трех сторон. Украинские военные заявили, что в двух кварталах начались уличные бои, а единственная оставшаяся дорога, которую украинские силы используют для доступа к городу, находится под огнем российских войск", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что российские войска развивают наступление в районе Артемовска. На юго-западе города штурмовые группы вышли к трассе на Константиновку и перекрыли все основные логистические маршруты киевских неонацистов.

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