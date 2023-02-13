ВСУ применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы

Они вызывают серьезный поражающий эффект
Украинские националисты начали активно использовать под Угледаром новые особо опасные боеприпасы. Пострадавшие от таких снарядов пациенты — одни из самых тяжелых, рассказал РИА Новости командир Передвижной медицинской группы Медотряда специального назначения ВС России.
Он рассказал, что у пациентов фиксируются шарообразные поражающие элементы одинакового размера.
"Они на большой скорости проникают… начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект", - приводит агентство слова военврача.
Ранее СМИ нашли подтверждение подготовки ВСУ химического оружия для атаки на подразделения "Вагнера" в Соледаре. По некоторым данным, боеприпасы снабжены синильной кислотой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"