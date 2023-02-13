Путин обсудил с Совбезом итоги поездки Лаврова в страны Африки

Министр доложил о своей командировке

Итоги поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Африки стали темой сегодняшнего совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уважаемые коллеги! Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия - Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке", - обратился Путин к присутствующим.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Россия эффективно отвечает на запросы африканского государства по укреплению сил безопасности и обороны.

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