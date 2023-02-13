Американский журналист Хёрш: США видели в российском газе оружие

Сеймур Хёрш ранее представил свои выводы о взрывах на газопроводах

Известный американский журналист Сеймур Хёрш, который на днях выпустил расследование о подготовке и осуществлении Вашингтоном терактов на "Северных потоках", дал интервью Radio War Nerd.

Он напомнил о том, что американский президент ещё в феврале прошлого года предупредил Россию о намерениях Соединённых Штатов уничтожить "Северные потоки". Глава Белого дома, считает Хёрш, видел в российском газе оружие, которым может воспользоваться Москва. О возможностях остановить газопроводы заявляла и замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Сеймур Хёрш - лауреат Пулитцеровской премии, в своем расследовании привел детали теракта на "Потоках" - в июне прошлого года водолазы ВМС США якобы под видом учений заложили взрывные устройства под магистраль. Бомбы активировали норвежские военные.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"