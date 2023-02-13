Слуцкий рассказал Путину об инициативах по поддержке участников СВО

Президент России в понедельник встретился с лидером ЛДПР

Руководитель фракции Либерально-демократической партии в Госдуме Леонид Слуцкий в ходе встречи с президентом изложил ряд предложений, в том числе по поддержке участников специальной военной операции.

Путин: Мы с вами в целом в контакте - на различных мероприятиях встречаемся достаточно регулярно, но отдельные встречи всегда востребованы, имея в виду, конечно, и сегодняшнюю ситуацию в стране.

Слуцкий: Благодарен за возможность доложить некоторые соображения фракции. Нужно вводить единый минимальный пакет, как мы считаем, поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах Федерации, чтобы это были единые нормы. Есть другие предложения: и в сфере поддержки участников СВО и тех, кто помогает специальной военной операции в тылу, что не менее важно.

Путин: Хорошо. Я знаю, что у вас всегда предложения носят конкретный характер, практический.

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