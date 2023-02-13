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Белый дом прокомментировал "инопланетную активность" в США

22:10
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

В течение нескольких дней над США летал шар

Никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых в США были сбиты летательные аппараты, нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Повторюсь, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности. Я хотела убедиться, что американский народ знает, а также что вы все это знаете", - приводит ее слова ТАСС.

В течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. Спустя несколько было принято решение его сбить.

Вслед за этим появились сообщения, что военные США засекли другой аэростат над Аляской, который также был уничтожен. Его принадлежность не была установлена.

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